В Австрии пожилого итальянца осудили за совращение 14-летней украинки
Окружной суд в австрийском городе Корнойбург приговорил 73-летнего итальянца к восьми годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над 14-летней украинкой, сообщает австрийское агентство APA. Согласно обвинительному заключению, действия сексуального характера, приведшие к беременности, начались, когда девочке было 13 лет.
Фигурант познакомился с жертвой, ее матерью и двумя сестрами на Украине летом 2022 года и помог семье переехать в австрийский регион Вайнфиртель. Сам он поселился неподалеку от них. Со временем мужчина стал оказывать девочке знаки внимания, а в начале 2024 года она ответила на его ухаживания и согласилась жить вместе.
Полиция задержала итальянца в декабре 2024 года после того, как мать подростка заметила у дочери признаки беременности. Женщина настояла на аборте.
Следствию обвиняемый в сексуальном насилии заявил, что не может иметь детей, так как бесплоден, однако результаты экспертизы опровергли его слова.
Как отмечает издание, судебный приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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