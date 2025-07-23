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В Австрии пожилого итальянца осудили за совращение 14-летней украинки

В Австрии пожилого итальянца осудили на 8 лет за совращение 14-летней украинки
Фото: Bernd Weißbrod / DPA / ТАСС
Фото: Bernd Weißbrod / DPA / ТАСС

Окружной суд в австрийском городе Корнойбург приговорил 73-летнего итальянца к восьми годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над 14-летней украинкой, сообщает австрийское агентство APA. Согласно обвинительному заключению, действия сексуального характера, приведшие к беременности, начались, когда девочке было 13 лет.

Фигурант познакомился с жертвой, ее матерью и двумя сестрами на Украине летом 2022 года и помог семье переехать в австрийский регион Вайнфиртель. Сам он поселился неподалеку от них. Со временем мужчина стал оказывать девочке знаки внимания, а в начале 2024 года она ответила на его ухаживания и согласилась жить вместе.

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Фото:Вадим Жернов / РИА Новости

Полиция задержала итальянца в декабре 2024 года после того, как мать подростка заметила у дочери признаки беременности. Женщина настояла на аборте.

Следствию обвиняемый в сексуальном насилии заявил, что не может иметь детей, так как бесплоден, однако результаты экспертизы опровергли его слова.

Как отмечает издание, судебный приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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