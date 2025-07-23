ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили теракт в общежитии одного из нефтеперерабатывающих предприятий региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации спецслужбы, подозреваемый — гражданин одной из стран Центральной Азии, действовавший по заданию международной террористической организации. Он изготовил «коктейли Молотова» и планировал поджечь здание общежития промышленного объекта, а затем выехать в Афганистан для вступления в террористическую группировку. Видеозапись атаки предполагалось распространить в интернете для устрашения населения.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Узбекистана.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в поселке Мостовской Краснодарского края. По данным спецслужбы, обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. В июне ФСБ задержала мужчину, который планировал подрыв взрывного устройства в административном здании одного из объектов энергетики в регионе.