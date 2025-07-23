Жители Новгородской области пожаловались на шум и мусор из-за фестиваля

Фестиваль «Былинный берег» на территории этнического поселения «Хольмгард» в Новгородской области привел к созыву рабочей группы с участием силовиков, сообщил глава Новгородского муниципального района Александр Дементьев во «ВКонтакте».

Местные жители пожаловались на мусор и шум. Первая часть фестиваля проходила 18-20 июля.

«От жителей д. Шевелево, Змейско, Вылеги и других поступило большое количество обращений об отсутствии должной подготовки мероприятия и наличии ряда нарушений. В связи с чем сегодня совместно с силовыми структурами провели рабочую группу с организаторами мероприятия «Былинный берег», — сообщил Дементьев.

Полицейские выявили ряд проблем на мероприятии:

нарушение режима тишины;

отсутствие заявленных парковочных мест;

нарушение режима безопасности;

несанкционированные свалки мусора;

плохое обслуживание и нехватка туалетов.

Вторая часть мероприятия состоится 25-27 июля. Организаторов призвали устранить найденные нарушения.

Дементьев оценит готовность площадки перед началом мероприятия.