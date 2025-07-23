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Создатели «Южного Парка» подписали контракт с Paramount на $300 млн

Создатели комедийного мультсериала «Южный Парк» достигли соглашения с Paramount Global, которая выкупила права на показ мультфильма, сообщают Bloomberg и Los Angeles Times со ссылкой на источники, знакомые с условиями соглашения.

Компания будет ежегодно выплачивать $300 млн за эксклюзивные права на трансляцию «Южного Парка» на сервисе Paramount+ в течение пяти лет, пишут СМИ.

Paramount также заключила новое пятилетнее соглашение с создателями Треем Паркером и Мэттом Стоуном, гарантирующее им продолжение работы над новыми эпизодами сериала.

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Стоимость соглашения составляет $250 млн в год и включает в себя часть вознаграждения, предусмотренного соглашением о стриминговых услугах, пишет Bloomberg.

Весной Paramount предложила HBO Max и ее материнской компании Warner Bros. Discovery возможность совместной лицензии на шоу. Но переговоры провалились, и Paramount пришлось действовать в одиночку, пишет Los Angeles Times.

Попытки достичь нового соглашения сопровождались трудностями в начале 2025 года, когда кинопроизводственная компания Skydance Media, пытающаяся приобрести Paramount, вмешалась в переговоры сторон по контракту. Это привело к резкой критике со стороны создателей «Южного Парка» и угрозе судебного иска, сообщило агентство.

Новый, 27-й сезон «Южного Парка» стартует 23 июля на телеканале Comedy Central и на стриминге Paramount+.

Ранее эксклюзивные права на трансляцию шоу держал стриминг HBO Max, однако этот контракт истек в июне.

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