Минтранс создал оперштаб из-за повреждения шлюзов на Городецком гидроузле

Министерство транспорта создало оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области, где из-за повреждения шлюзов приостановлено судоходство, сообщила пресс-служба ведомства.

Точные сроки возобновления навигации по Волге в регионе будут определены после проведения комплекса исследовательских работ, говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Утром 22 июля произошло обрушение оголовка — верхней части — камеры шлюзов № 15-16 при производстве работ по строительству допкамеры № 15А.

Специалисты обследуют место происшествия. Ширина шлюза составляет порядка 30 м, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтируют.

На площадке находится необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом, сообщил Минтранс.

На момент ЧП прохода через шлюз ожидали 10 пассажирских судов. Пять из них оперативно перенаправили по другим маршрутам. Остальные круизы могут быть прекращены, предупредило ведомство.

По информации филиала ПАО «РусГидро» — Нижегородской ГЭС, происшествие не сказалось на работе напорных гидротехнических сооружений гидроузла и работе гидроэлектростанции, передает «РБК Нижний Новгород».

«КП-Нижний Новгород» напоминает, что в этом году началась модернизация Городецкого гидроузла. Ее должны были проводить без остановки судоходства и завершить в 2026 году.