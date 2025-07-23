 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДТП в Донбассе погиб командир украинской штурмовой бригады «Лють»

В ДТП в Донбассе погиб командир украинской штурмовой бригады «Лють» Казбан
Сюжет
Военная операция на Украине

В Донбассе в ДТП погиб командир объединенной штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Максим Казбан, сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) глава Нацполиции Иван Выговский.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Казбан воевал в ВСУ с 2014 года, он участвовал в боях против России с начала военной операции в 2022 году, руководил бригадой «Лють» в том числе на торецком направлении, отметили в МВД Украины.

При ударе по Сумам погиб полковник ВСУ
Политика
Юрий Юла

В начале июля украинский президент Владимир Зеленский сообщил о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича. Он погиб в результате удара по Гуляйполю в Днепропетровской области.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
ДНР происшествия ДТП ВСУ
Материалы по теме
В зоне спецоперации погиб актер Тобольского драмтеатра
Политика
В зоне боевых действий погиб общавшийся с Путиным учитель из Москвы
Общество
Украинский чемпион мира по карате погиб на фронте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Второй за ночь российский аэропорт прекратил прием и отправку рейсов Политика, 01:33
В ДТП в Донбассе погиб командир украинской штурмовой бригады «Лють» Политика, 01:19
WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ Политика, 01:14
Зеленский ограничил работу антикоррупционных органов, несмотря на митинги Политика, 00:45
Как в Киеве митингуют в поддержку антикоррупционного бюро. Видео Политика, 00:18
В Стамбуле пройдут переговоры России и Украины Политика, 00:16
За вечер над Россией уничтожили более 50 украинских беспилотников Политика, 00:08
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Терминал ВСМ в Петербурге построят в стилистике портала Общество, 00:04
ЦСР назвал иностранные компании без шансов вернуться в РоссиюПодписка на РБК, 00:00
Россия вернула с Украины двух нуждающихся в срочном лечении военных Политика, 22 июл, 23:54
Metallica и Элтон Джон отреагировали на смерть Оззи Осборна Общество, 22 июл, 23:45
Семья Оззи Осборна сообщила, что он умер в окружении родных Общество, 22 июл, 23:41
В аэропорту Калуги ввели ограничения Политика, 22 июл, 23:28
Кличко присоединился к митингующим в поддержку антикоррупционного бюро Политика, 22 июл, 23:22