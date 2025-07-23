В ДТП в Донбассе погиб командир украинской штурмовой бригады «Лють»
В Донбассе в ДТП погиб командир объединенной штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Максим Казбан, сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) глава Нацполиции Иван Выговский.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Казбан воевал в ВСУ с 2014 года, он участвовал в боях против России с начала военной операции в 2022 году, руководил бригадой «Лють» в том числе на торецком направлении, отметили в МВД Украины.
В начале июля украинский президент Владимир Зеленский сообщил о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича. Он погиб в результате удара по Гуляйполю в Днепропетровской области.
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