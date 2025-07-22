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Общество ,  
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Семья Оззи Осборна сообщила, что он умер в окружении родных

Музыкант Оззи Осборн умер в окружении семьи, сообщили его родственники в его аккаунте в X.

«Мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушел из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении его близких.

Осборну было 76 лет.

В начале июля Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме в Великобритании вместе с оригинальным составом группы Black Sabbath, одним из основателей которой он был. Участники коллектива считаются пионерами хэви-метала.

Последний в жизни концерт Оззи Осборна. Видео
Общество

В феврале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за состояния здоровья. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Заболевание он объяснял врачебной ошибкой: во время операции на шее ему повредили нервные окончания.

За свою карьеру Осборн был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла в США — как в составе Black Sabbath, так и как сольный исполнитель. Осборн также — обладатель пяти премий «Грэмми».

Семья Оззи Осборна сообщила, что он умер в окружении родных
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Полина Минаева
Оззи Осборн музыка Black Sabbath
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