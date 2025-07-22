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В Волгограде задержали журналиста и политолога Михаила Серенко

Фото: Михаил Серенко / VK
Фото: Михаил Серенко / VK

Полиция задержала в Волгограде журналиста и бывшего депутата волгоградской думы Михаила Серенко, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также рассказали источники «Блокнот Волгоград».

Собеседник РБК также подтвердил, что в публикации регионального Следственного комитета о задержании администратора интернет-канала по делу о вымогательстве (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК) и публичном оправдании нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК) речь идет о Серенко.

По первой статье максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы, по второй — до пяти.

В Волгограде задержали журналиста и политолога Михаила Серенко
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Серенко принадлежит телеграм-канал «Остров Свободы», уточнил источник. По данным регионального СК, задержанный в августе-сентябре 2024 года разместил материал, который содержит «порочащие сведения в отношении жителя Волгограда». А затем требовал от мужчины 300 тыс. руб., взамен он обещал прекратить распространять позорящие публикации. От передачи средств местный житель отказался.

После этого, в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года на том же канале администратор продолжил размещать порочащие мужчину публикации.

В феврале он повторно потребовал деньги, но уже 350 тыс. руб. В противном случае Серенко угрожал, что публикации продолжат выходить на канале.

«Кроме того, в марте текущего года фигурант разместил в своем аккаунте для неограниченного круга пользователей тексты, содержание которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Полина Харчевникова
Волгоград задержание журналист нацизм Следственный комитет
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