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Общество ,  
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В Минсельхозе заверили, что российские зоопарки не останутся без жирафов

Зоопарки России не останутся без жирафов, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут во время выступления на «Всероссийском дне поля-2025».

Начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков задал ей вопрос о жирафах. По его словам, в зоопарках России осталось мало этих животных — всего шесть самок южноафриканских жирафов, две из них живут в Московском зоопарке, остальные — в Красноярском крае, Нижнем Новгороде и Ялте.

При этом в последний раз этих животных завезли в страну более 15 лет назад, поэтому поголовье значительно состарилось. Привезти новых можно лишь из провинции Лимпопо в ЮАР, но питомники там не могут соблюсти требования российских ветеринаров. Рожков попросил найти способ «преодолеть формальности» и привезти жирафов в Россию.

По словам Лут, вопросом с жирафами также озадачен руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Она назвала его «доктором Айболитом».

По словам министра, месяц назад Россия получила статус страны, свободной от ящура, и есть риск занести инфекцию при ввозе без карантинных мер. Из-за этого усилия по экспорту животноводческой продукции «пойдут прахом». Россельхознадзор уже начал работать над инспекцией в Южной Африке, однако южноафриканская сторона пока не ответила на запросы России.

«Надеюсь, общими усилиями эту задачу решим для того, чтобы наши дети могли смотреть на жирафов», — сказала Лут.

Из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру по кличке Сидней
Общество
Фото:Jaap Arriens / dpa / Global Look Press

В 2023 году в Россельхознадзоре заявили о планах обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из ЮАР. Тогда речь шла об импорте животных из охотничьих заказников провинций Лимпопо и Гаутенг в российские зоопарки.

В ноябре президент России Владимир Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая африканского льва, медведей, домашних яков и попугаев какаду.

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Персоны
Полина Дуганова
Зоопарки Россия жираф животные Оксана Лут
Оксана Лут фото
Оксана Лут
политик, министр сельского хозяйства России
25 февраля 1979 года
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