Верховный суд назвал дату прощания с Подносовой

Ирина Подносова (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

В четверг, 24 июля, пройдет церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, сообщает Верховный суд.

«Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля 2025 года с 12:00 до 14:00 в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента» по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25», — говорится в сообщении.

Подносова умерла из-за тяжелой болезни 22 июля, ей был 71 год. Она занимала должность председателя с апреля 2024 года. В Верховном суде Подносова работала с 2020 года.

Она возглавила суд после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год. Президиум Верховного суда назначил временно исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко.