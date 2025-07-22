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Верховный суд назвал дату прощания с Подносовой

Прощание с председателем Верховного суда Подносовой пройдет 24 июля
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

В четверг, 24 июля, пройдет церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, сообщает Верховный суд.

«Прощание с Ириной Леонидовной Подносовой состоится 24 июля 2025 года с 12:00 до 14:00 в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента» по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25», — говорится в сообщении.

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Подносова умерла из-за тяжелой болезни 22 июля, ей был 71 год. Она занимала должность председателя с апреля 2024 года. В Верховном суде Подносова работала с 2020 года.

Она возглавила суд после смерти предыдущего главы суда, Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 по 2024 год. Президиум Верховного суда назначил временно исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко.

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Полина Харчевникова
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