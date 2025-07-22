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В Москве из-за взятки арестовали новгородского министра транспорта

В Москве из-за взятки арестовали новгородского министра транспорта Куранова
Куранову вменяют получение взятки в особо крупном размере. До этого по делу о взятке арестовали также зампредседателя правительства Новгородской области Шульцева
Константин Куранов
Константин Куранов (Фото: Новгородская областная дума)

Суд в Москве арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова по делу о взятке в особо крупном размере. Информация об этом приведена на сайте суда.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в карточке дела.

Ему вменяют совершение преступления по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы. Подробности дела в карточке не указаны.

Константину Куранову 37 лет, он занимает должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области с 25 июля 2022 года. До этого, с февраля 2020 года, он был начальником «Новгородавтодора».

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Ранее, 18 июля, арестовали также заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Он тоже проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).

Шульцева назначили заместителем председателя правительства Новгородской области в декабре 2019 года. До этого он занимал должность министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. В правительстве он курирует сферы транспорта, дорожного хозяйства и охрану культурного наследия.

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил, что ему известно «о ситуации с задержанием должностных лиц в регионе», а правительство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

С 12 по 14 сентября 2025 года в Новгородской области запланированы внеочередные выборы губернатора в единый день голосования. Всего выдвинуты 49 кандидатов по четырем пятимандатным избирательным округам, в том числе 43 от шести политических партий и шесть кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения.

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Теги
Полина Харчевникова
Москва арест Минтранс Новгородская область
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