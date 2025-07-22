СПЧ: по делам о самообороне чаще обвиняют защищавшихся

СПЧ: в России защищавшихся чаще всего обвиняли по делам о самообороне

Курсы самообороны по израильской системе рукопашного боя Крав-мага (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В уголовных делах о необходимой самообороне чаще всего обвиняемыми становятся защищавшиеся, сообщили в пресс-службе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Там рассмотрели правоприменительную практику последнего времени по подобным делам.

«В большинстве случаев человек, защищавший себя или своих близких, оказывается обвиняемым. Рекомендации Верховного суда по таким делам применяются выборочно», — указано в сообщении пресс-службы СПЧ.

Верховный суд в мае 2022 года расширил пределы применения мер самообороны. Согласно постановлению, теперь суды могут считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы. Иными словами, незаконное проникновение в дом без насилия отнесено к случаям, когда для жизни человека возникает угроза и он может применить меры самообороны.

В СПЧ считают, что при рассмотрении таких дел необходимо оценивать стрессовое состояние обороняющегося в момент нападения. Для этого эксперты советуют ввести обязательную комплексную экспертизу, которая бы включала в том числе психологическую и ситуационную экспертизу.

В планах СПЧ провести расширенное заседание совета с участием представителей правоохранительных органов, судейского корпуса и других профильных ведомств для «выработки конкретных решений».