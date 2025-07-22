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Общество ,  
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Дума приняла закон о повышении госпошлин для автовладельцев с 1 сентября

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума в третьем и финальном чтении приняла законопроект, который предусматривает введение с 1 сентября новых государственных пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышение ряда уже действующих пошлин для них. Информация об этом приведена на сайте нижней палаты парламента.

Так, с осени пошлина за получение паспорта транспортного средства вырастет с ₽800 до ₽1,2 тыс., за внесение изменений в выданный ранее паспорт — с ₽350 до ₽525.

Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта вырастет сразу в три раза: до ₽1,5 тыс. за бумажный документ и до ₽4,5 тыс. — за пластиковый.

Кроме этого, пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого на пластиковой основе, вырастет с ₽2 тыс. до ₽4 тыс., нового поколения — с ₽3 тыс. до ₽6 тыс. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повысят с ₽1,6 тыс. до ₽3,2 тыс., а за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с ₽1,5 тыс. до ₽2250. А продлить его можно будет не за ₽1 тыс., а за ₽1,5 тыс.

Что касается иностранных граждан, то для них введут сбор за постановку на учет по месту пребывания в размере ₽500, а также за продление срока временного пребывания — ₽1 тыс. Также введут пошлину за выдачу или переоформление патента в размере ₽4,2 тыс. За продление срока действия разрешения на работу мигрантам придется заплатить ₽4,2 тыс., а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — ₽2,1 тыс.

Правительство предложило новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект 7 июля внесло в Госдуму правительство. В пояснительной записке сказано, что госпошлины установили в 2014 году и с тех пор они не менялись. Там также отмечалось, что при «значительных миграционных потоках» работа по контролю за пребыванием иностранных граждан в России представляет «особую важность».

Перед официальным публикованием законопроект должен принять Совет Федерации, а затем подписать президент Владимир Путин.

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