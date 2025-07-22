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Политика ,  
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Внук главы компартии Болгарии перед смертью провел две недели один

Тодор Славков
Тодор Славков (Фото: 1CbedgLkr1 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Совершивший самоубийство внук председателя Болгарской компартии Тодора Живкова Тодор Славков до смерти две недели провел в одиночестве, сообщает телерадиокомпания НОВА со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

По данным следствия, Славков скончался в понедельник в гостевом доме в селе Асен Старозагорской области Болгарии. Перед этим он провел там две недели, все время находясь в одиночестве.

У Славкова было законно приобретенное оружие — револьвер 22-го калибра.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

В этот же день, 21 июля 1981 года, умерла его мать Людмила Живкова, тогда Славкову было десять лет. В тот же день, но в 2021 году, скончался дядя Славкова, Владимир.

По данным болгарского портала «24 часа», тело Славкова нашла женщина, которая занимается домашним хозяйством. По информации издания, гостевой дом, где умер Славков, принадлежит другу его отца.

Расследование смерти Славкова ведется под надзором районной прокуратуры в Стара-Загоре.

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