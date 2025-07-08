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Политика ,  
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Брюссель окончательно утвердил присоединение Болгарии к зоне евро

Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Болгария завершила процесс присоединения к зоне евро в качестве 21-го члена после того, как Совет Евросоюза утвердил последние необходимые для этого правовые акты, сообщила пресс-служба Совета Евросоюза. Там отметили, что страна сможет воспользоваться преимуществами использования единой валюты ЕС — евро — с 1 января 2026 года.

В частности, один из трех принятых документов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за €1.

«Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (Exchange Rate Mechanism II)», — говорится в коммюнике Совета ЕС.

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Экономика
Фото:Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Министр экономики Дании, председательствующей в Совете ЕС, Стефани Лосе поздравила Болгарию с «огромным достижением».

«Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающего строгий анализ и интенсивную подготовку», — цитирует пресс-служба еврочиновницу.

Национальная валюта республики — болгарский лев. Он был выпущен в 1881 году после выхода страны из состава Османской империи. В августе 2024 года национальный парламент принял закон о переходе на евро.

Также сегодня депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердили отчет о выполнении Софией всех условий, необходимых для присоединения к еврозоне в следующем году.

Одним из требований к Болгарии было обеспечить финансовую стабильность в стране. По итогам финансового 2024 года средний уровень инфляции в Болгарии составил 2,7%, что ниже референсного значения 2,8%, — говорится в пояснительной записке на сайте Европарламента.

В конце мая в Болгарии прошел митинг противников перехода на единую европейскую валюту вместо национальной. Он собрал несколько тысяч человек. По их словам, финансовая реформа может привести к росту цен и ограничить экономический суверенитет страны. Собравшиеся призывали провести референдум по этому вопросу.

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