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Политика ,  
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Губернатор рассказал о служении депутата Тарасенко людям, которые строят

Губернатор Артамонов заявил о служении депутата Тарасенко людям, которые строят
Михаил Тарасенко
Михаил Тарасенко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал умершего депутата Госдумы Михаила Тарасенко человеком слова и дела, который на любой должности оставался верным своим принципам. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Тарасенко представлял в нижней палате парламента Липецкую область от фракции «Единая Россия».

«На любой должности он всегда оставался верен своим принципам: поддержке труда, социальной справедливости, уважению к людям, которые строят, производят, создают. Михаил Васильевич был человеком слова и дела — за него говорили поступки», — говорится в сообщении губернатора.

Артамонов также отметил, что Тарасенко, как председатель Центрального совета Горно-металлургического профсоюза, посвятил всю свою жизнь защите интересов трудовых коллективов. Он добавил, что имя депутата «неразрывно связано с развитием металлургической отрасли — в том числе и в нашем регионе».

Володин назвал причину смерти депутата Госдумы Тарасенко
Общество
Михаил Тарасенко

Тарасенко умер 22 июля в возрасте 77 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что причиной смерти депутата стала тяжелая болезнь.

Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года. Он окончил Таганрогский металлургический техникум (1965), Всесоюзный заочный политехнический институт (1974) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1989). Тарасенко был кандидатом экономических наук.

Он был членом комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам. Также Тарасенко был членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Евгений Вахляев
Госдума депутат смерть Липецкая область Игорь Артамонов
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