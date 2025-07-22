Володин назвал причину смерти депутата Госдумы Тарасенко

Михаил Тарасенко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Причиной смерти депутата Госдумы Михаила Тарасенко стала тяжелая болезнь, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время заседания.

Тарасенко умер 22 июля в возрасте 77 лет.

Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года. Он окончил Таганрогский металлургический техникум в 1965 году, Всесоюзный заочный политехнический институт (1974) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1989). Тарасенко был кандидатом экономических наук.

Он также входил во фракцию «Единая Россия», был членом комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам. Кроме того, Тарасенко был членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.