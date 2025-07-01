В лагере на Кубани трое подростков изнасиловали малолетнего бутылкой

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Сухобузимском районе Краснодарского края в детском спортивном лагере трое подростком изнасиловали 10-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«25 и 27 июня 2025 года трое подростков 11 и 13 лет <...> совершили в отношении 10-летнего ребенка иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Мальчик рассказал о произошедшем своей маме и воспитателю детского лагеря.

Следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу.

О произошедшем мама пострадавшего рассказала также местному «Восьмому каналу». Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор». Телеканал опубликовал аудиозапись с комментариями женщины. По ее словам, подростки насиловали мальчика пластиковой бутылкой несколько дней.

По данным Baza, у пострадавшего диагностировали повреждения прямой кишки, ушибы и ссадины.

РБК направил запрос в ДЛ «Сосновый бор».