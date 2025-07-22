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Политика ,  
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Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы в Европе

Глава МИДа Лавров: поползновения Европы являются очень тревожными сигналами
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе.

Он указал, что для «любого нормального человека» «любые поползновения, которыми сейчас нам грозят» со стороны Европы, посылают «очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном» (цитата по «РИА Новости»).

Министр также выразил надежду, что в Европе заметят разумный подход к диалогу администрации американского президента Дональда Трампа.

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Сергей Лавров

Говоря об угрозах со стороны Европы, Лавров, в частности, упомянул недавнее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который сказал, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявления сказал, что «Германия снова становится опасной». Президент России Владимир Путин неоднократно отрицал планы России напасть на НАТО и называл подобные заявления невероятной ложью.

Кроме этого, 18 июля командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о планах НАТО подавить потенциал российских сил в Калининградской области.

Песков в ответ назвал альянс «инструментом конфронтации». Он также сказал, что подобные заявления вынуждают Россию принимать соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности.

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Полина Харчевникова
Сергей Лавров Европа Россия планы угрозы
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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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