Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы в Европе
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе.
Он указал, что для «любого нормального человека» «любые поползновения, которыми сейчас нам грозят» со стороны Европы, посылают «очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном» (цитата по «РИА Новости»).
Министр также выразил надежду, что в Европе заметят разумный подход к диалогу администрации американского президента Дональда Трампа.
Говоря об угрозах со стороны Европы, Лавров, в частности, упомянул недавнее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который сказал, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявления сказал, что «Германия снова становится опасной». Президент России Владимир Путин неоднократно отрицал планы России напасть на НАТО и называл подобные заявления невероятной ложью.
Кроме этого, 18 июля командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о планах НАТО подавить потенциал российских сил в Калининградской области.
Песков в ответ назвал альянс «инструментом конфронтации». Он также сказал, что подобные заявления вынуждают Россию принимать соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ