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Политика ,  
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Полиция Швейцарии задержала в Альпах туристов в нацистской форме

В швейцарских Альпах обнаружили туристов в нацистской форме
Фото: Urs Flueeler / EPA / ТАСС
Фото: Urs Flueeler / EPA / ТАСС

В Бернских Альпах полиция Швейцарии остановила группу участников горного похода, одетых в нацистскую форму, передает телерадиокомпания SRF. По данным издания, туристов обнаружили чуть выше горной террасы «Иффигенальп».

В группу входили 25 человек из США и разных стран Европы. Они шли пешком по горному массиву и по пути время от времени разбивали палаточный лагерь. Помимо униформы Третьего рейха, у многих была соответствующая символика.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно швейцарским законам, как отмечает SRF, за ношение и демонстрацию нацисткой символики туристам не грозит уголовное наказание. Однако полиция записала их личные данные и попросила снять кители с нацистской символикой, чтобы избежать «столкновений с третьими лицами».

В 2024 году Национальный совет и Совет кантонов проголосовали за введение в стране запрета на демонстрацию свастики и использование нацистского приветствия. Соответствующий закон уже разрабатывается.

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Денис Малышев
Швейцария нацистская символика запрет туристы
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