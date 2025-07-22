Полиция Швейцарии задержала в Альпах туристов в нацистской форме
В Бернских Альпах полиция Швейцарии остановила группу участников горного похода, одетых в нацистскую форму, передает телерадиокомпания SRF. По данным издания, туристов обнаружили чуть выше горной террасы «Иффигенальп».
В группу входили 25 человек из США и разных стран Европы. Они шли пешком по горному массиву и по пути время от времени разбивали палаточный лагерь. Помимо униформы Третьего рейха, у многих была соответствующая символика.
Согласно швейцарским законам, как отмечает SRF, за ношение и демонстрацию нацисткой символики туристам не грозит уголовное наказание. Однако полиция записала их личные данные и попросила снять кители с нацистской символикой, чтобы избежать «столкновений с третьими лицами».
В 2024 году Национальный совет и Совет кантонов проголосовали за введение в стране запрета на демонстрацию свастики и использование нацистского приветствия. Соответствующий закон уже разрабатывается.
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