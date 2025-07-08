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80 лет Победы ,  
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На Кубани гречанку осудили за коллажи с символам Победы

В Краснодаре гражданке Греции дали год условно за неуважение к символам Победы
Сюжет
80 лет Победы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Краснодарском крае суд признал гражданку Греции Элени Григориади виновной в оскорблении символов Победы, сообщили в пресс-службе судов региона. Женщина получила наказание в виде лишения свободы на срок один год условно.

Причиной возбуждения уголовного дела стало то, что гречанка выложила в соцсети пять коллажей с использованием георгиевской ленты, Вечного огня, агитационного плаката «Родина-мать зовет!». Суд заключил, что данные изображения транслируют оскорбление символов Победы.

«Указанные изображения содержат сведения, выражающие явное неуважение к обществу, к памяти о дне воинской славы России, а также сведения, оскверняющие символы воинской славы России», — говорится в сообщении.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

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В начале мая в Обнинске двоих школьников задержали за осквернение флага с изображением георгиевской ленты. Флаг был установлен на одном из домов в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Дети встали на полотно ногами, по их словам, они собирались перекрыть флагом фонтан и не хотели сделать «ничего плохого».

СК завел дело о законности получения российского гражданства родителями школьников. Дело возбудили по ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). Кроме того, региональное управление СК начало проверку по ч. 3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы России).

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Анастасия Лежепекова
победа Греция Великая Отечественная война суд уголовное дело
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