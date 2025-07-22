В Крыму задержали трех забравшихся на Обелиск Славы туристов
Трех туристов 17, 18 и 19 лет задержали в поселке Орджоникидзе в Крыму за осквернение мемориала, посвященного памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
По информации полиции, трое молодых людей познакомились на набережной Феодосии. Находясь около Обелиска Славы, двое юношей предложили третьему залезть на памятник, снять видеоролик и опубликовать его в социальных сетях.
Позже полицейские обнаружили видео в интернете, после чего задержали нарушителей. Они приехали в Крым на отдых из Москвы и Подольска. Все трое молодых людей дали признательные показания.
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, отметили в МВД.
В начале июня СК завел дело о повреждении детьми обелиска «Воину-освободителю» в подмосковных Мытищах. Дело завели из-за того, что один из детей, игравших на ступеньках мемориала, пытался отодрать с плиты памятника металлические буквы.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ