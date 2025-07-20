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Военная операция на Украине ,  
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В Челябинской области осквернили аллею с именами бойцов военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Аша Челябинской области 40-летний местный житель разбил кувалдой медиаэкран, на котором отображались имена погибших бойцов военной операции на Украине, сообщило управление Следственного комитета по региону.

По данным следствия, в ночь  на 18 июля мужчина, одетый в балаклаву и темную одежду, нанес удар кувалдой по мемориалу — медиаэкрану на Аллее Славы бойцов военной операции на территории Парка культуры и отдыха в Аше. После этого он скрылся на территории другого региона.

Позже правоохранительные органы задержали мужчину. Как утверждает СК, он вступил в преступный сговор с неизвестным ему лицом, действующим в интересах Украины. В ходе общения в мессенджере у них возник совместный умысел, направленный на умышленное повреждение мемориала. Кроме того, у обвиняемого обнаружили видеокамеру, на которую он снимал свои действия.

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Мужчина нанес ущерб на сумму более 500 тыс. руб. Его заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В начале июня СК завел уголовное дело о повреждении детьми обелиска «Воину-освободителю» в подмосковных Мытищах. На опубликованных кадрах с камер наблюдения было видно, как один из детей, игравших на ступеньках мемориала, пытался отодрать от него металлические буквы.

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Теги
Евгений Вахляев
Аша Челябинская область Военная операция на Украине мемориал осквернение
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