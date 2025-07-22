В Москве задержали 12 подростков из-за конфликта со стрельбой

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Подростки устроили драку со стрельбой во дворе дома на улице Забелина в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Компания молодых людей сидела на скамейке рядом с детской площадкой, мимо них прошла пара — мужчина с девушкой. Молодые люди вступили в перепалку.

«Один из злоумышленников произвел в сторону оппонента выстрел. В ответ мужчина выстрелил из зарегистрированного травматического пистолета и покинул место происшествия», — пишет Волк.

Один из подростков забрал оружие у приятеля и погнался за мужчиной. Личности участников конфликта установили, всего в отдел МВД доставили 12 человек. В их отношении составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Троих поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двоих передали родителям. Двух молодых людей в возрасте 16 и 19 лет арестовали, их подозревают в хулиганстве с использованием оружия, уточнила Волк.

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы. Ведомство не уточнило, есть ли пострадавшие в результате конфликта.

В начале июля возле точки общепита в Красноярске группа молодых людей устроила массовую драку со стрельбой. В результате пострадал 17-летний подросток. По информации СК, между компаниями молодых людей вспыхнул конфликт на бытовой почве.

Во время потасовки один из участников драки выстрелил из сигнального пистолета, в результате один человек получил ранение. В МВД уточнили, что в драке участвовали шестеро несовершеннолетних. Один из задержанных молодых людей 2009 года рождения сказал, что драка произошла в центре города возле здания Театра оперы и балета.