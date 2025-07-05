Подростки устроили драку со стрельбой в Красноярске

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Молодые люди устроили массовую драку со стрельбой возле точки общепита в Красноярске, в результате был ранен 17-летний юноша, сообщает пресс-служба отдела Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю.

Следователи установили, что между компаниями молодых людей вспыхнул конфликт. «Конфликт между подростками произошел на бытовой почве», — сказал представитель регионального отдела МВД Владимир Юрченко.

Во время потасовки один из участников драки выстрелил из сигнального пистолета, в результате 17-летний подросток пострадал, но его жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркнули в СК. В МВД уточнили, что в драке участвовали шесть несовершеннолетних. Один из задержанных молодых людей 2009 года рождения сказал, что драка произошла в центре города возле здания театра оперы и балета.

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на семь лет.

Полицейские рассматривают вариант постановки несовершеннолетних на профилактический учет, отметил, в свою очередь, Юрченко.