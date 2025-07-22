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Минцифры сообщило о начале приема заявлений на IT-отсрочку от армии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России стартовал прием заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв для работников IT-организаций, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Подать документы IT-специалисты могут до 6 августа включительно. Компания может оформить отсрочку своему сотруднику, если он не отправит данные самостоятельно.

«До 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и записать их в Минцифры», — говорится в сообщении.

Жители Крайнего Севера могут отправить заявление до 6 сентября, уточнили в ведомстве.

В министерстве призвали сотрудников IT-организаций тщательно проверять данные о себе и уточнять в отделе кадров статус своего заявления.

До 1 сентября Минцифры передаст заявления в Минобороны. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря, отметили в ведомстве. По жителям Крайнего Севера решения будут приняты с 1 ноября по 31 декабря.

Минцифры представило новые правила отсрочки для IT-специалистов
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Чтобы иметь право на отсрочку, гражданину необходимо проработать в IT-компании не менее 11 месяцев.

Осенний призыв в России в 2025 году будет проходить с 1 октября по 31 декабря. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, призыв начнется на месяц позже, с 1 ноября.

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Теги
Дарья Беспалько
осенний призыв российская армия отсрочка Минцифры
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