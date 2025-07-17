Минцифры представило новые правила отсрочки для IT-специалистов
Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Разработанный ведомством проект постановления опубликован для общественного обсуждения, оно продлится до 31 июля.
Теперь IT-специалисты из аккредитованных компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию.
Также будет расширен перечень IT-специальностей для получения отсрочки. Сейчас он включает в себя более 75 наименований, также в список включат магистратуру по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии».
Изменения коснутся и правил формирования списков на отсрочку от срочной службы. Теперь компании при направлении списков в Минцифры должны будут указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, ведомство будет запрашивать подтверждение оснований для их признания.
«Изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в ИТ, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса», — прокомментировали поправки в Минцифры.
Нововведения не касаются осеннего призыва в армию в 2025 году, отметили в Минцифры.
Аккредитованные организации должны передать Минцифры информацию о сотрудниках для отсрочки не позднее чем за 50 дней до начала очередного призыва. Ведомство на основании информации от работодателей формирует сводные списки и направляет их в Минобороны для доведения до призывных комиссий не позднее чем за 30 дней до начала призыва.
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