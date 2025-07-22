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Общество ,  
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Верховный суд не стал за день выносить решение о запрете сатанизма

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд России 23 июля продолжит рассматривать иск Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции с требованием признать «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны.

Заседание, прошедшее 22 июля под председательством судьи Олега Нефедова, длилось более двух часов и завершилось объявлением перерыва — причины не были названы, так как процесс проходит в закрытом режиме. Судья Нефедов ранее выносил решения по запрету ЛГБТ-движения и легализации деятельности ранее запрещенного в России движения «Талибан». В обоих случаях на вынесение решения понадобился один день.

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Верховный суд&nbsp;Российской Федерации, Москва

На заседании присутствовали только представители истца — сотрудники Генпрокуратуры и Минюста. Участников «Международного движения сатанизма» в зале суда не оказалось — на стороне ответчика никто не выступал. В открытых источниках упоминаний о единой организации с названием «Международное движение сатанистов» нет.

В российском религиоведческом сообществе сатанизм определяют как новое религиозное движение, отличительной чертой которого является почитание сатаны, рассказал ранее РБК исполняющий обязанности директора Института истории религии и духовной культуры РГГУ, завкафедрой истории традиционных религий Николай Шабуров. Истоки культа сатаны, по его словам, уходят корнями в иудейские и христианские представления о его природе, средневековые дуалистические ереси и демонологию. Современный сатанизм стал заметным социальным феноменом во второй половине XX века, поясняет он, а в России он стал заметным в 1990-е годы, рассказал Шабуров.

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Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
сатанизм Верховный суд запрет экстремистская организация
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