В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадал россиянин

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Фото: Walter G. Allgöwer / Global Look Press

В районе города Сиде в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус с российскими туристами. Один из них после аварии был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По его данным, остальным пассажирам помощь не понадобилась, их отправили в отель. Всего в салоне находились 33 россиянина.

«Все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Оказывается необходимое содействие», — рассказали в РСТ.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что автобус должен был доставить своих пассажиров из аэропорта Антальи в их отели в Сиде. По пути он въехал в ограждение дороги.