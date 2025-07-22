«РИА Новости» узнало об ограничении на въезд в Россию для Светланы Лободы
Украинская певица Светлана Лобода может столкнуться с запретом при въезде в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, есть основания для неразрешения въезда артистки на российскую территорию.
Лобода родилась в городе Ирпень Киевской области. Окончила музыкальную школу и Киевскую эстрадно-цирковую академию. Музыкальную карьеру начала еще в студенческие годы, позднее была солисткой группы «ВИА Гра». В течение многих лет жила и сольно выступала в России.
После начала военной операции артистка осудила действия России и покинула страну. Лобода заявила, что больше не приедет в российские города с концертами. Певица также отмечала, что не отказалась от русскоязычного репертуара и общается на русском языке во время гастролей.
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