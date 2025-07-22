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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало об ограничении на въезд в Россию для Светланы Лободы

Сюжет
Военная операция на Украине
Светлана Лобода
Светлана Лобода (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Украинская певица Светлана Лобода может столкнуться с запретом при въезде в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, есть основания для неразрешения въезда артистки на российскую территорию.

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Светлана Лобода

Лобода родилась в городе Ирпень Киевской области. Окончила музыкальную школу и Киевскую эстрадно-цирковую академию. Музыкальную карьеру начала еще в студенческие годы, позднее была солисткой группы «ВИА Гра». В течение многих лет жила и сольно выступала в России.

После начала военной операции артистка осудила действия России и покинула страну. Лобода заявила, что больше не приедет в российские города с концертами. Певица также отмечала, что не отказалась от русскоязычного репертуара и общается на русском языке во время гастролей.

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Светлана Лобода певица Россия
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