В Петербурге задержали мужчину после данных о стрельбе в подполковника

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил из газового пистолета в лицо соседа, сообщили РБК в Главном управлении МВД России по региону.

По данным правоохранительных органов, 20 июля в 23:40 между двумя соседями произошел словесный конфликт на лестничной площадке дома на Ланском шоссе. В результате спора 22-летний нарушитель выстрелил газовым пистолетом в лицо 41-летнего мужчины. Его доставили в больницу с ожогом глаз.

Сотрудники уголовного розыска доставили преступника в отдел полиции. Против него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

По данным местного телеканала «78», пострадавшим оказался подполковник. Ссора произошла из-за того, что проходящему мимо соседу не понравилось то, что тот курил у себя на балконе.

Как сообщил канал, он сделал военному замечание, а когда не добился желаемого результата, выстрелил газовым пистолетом по балкону. После этого мужчины встретились на лестничной клетке, где нарушитель начал оскорблять супругу подполковника и пригрозил лишить его звания.

Когда потерпевший двинулся в сторону агрессора, тот выстрелил ему в лоб, после чего убежал в свою квартиру.