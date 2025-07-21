В Петербурге задержали мужчину после данных о стрельбе в подполковника
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил из газового пистолета в лицо соседа, сообщили РБК в Главном управлении МВД России по региону.
По данным правоохранительных органов, 20 июля в 23:40 между двумя соседями произошел словесный конфликт на лестничной площадке дома на Ланском шоссе. В результате спора 22-летний нарушитель выстрелил газовым пистолетом в лицо 41-летнего мужчины. Его доставили в больницу с ожогом глаз.
Сотрудники уголовного розыска доставили преступника в отдел полиции. Против него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
По данным местного телеканала «78», пострадавшим оказался подполковник. Ссора произошла из-за того, что проходящему мимо соседу не понравилось то, что тот курил у себя на балконе.
Как сообщил канал, он сделал военному замечание, а когда не добился желаемого результата, выстрелил газовым пистолетом по балкону. После этого мужчины встретились на лестничной клетке, где нарушитель начал оскорблять супругу подполковника и пригрозил лишить его звания.
Когда потерпевший двинулся в сторону агрессора, тот выстрелил ему в лоб, после чего убежал в свою квартиру.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ