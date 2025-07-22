В городе в Кабардино-Балкарии объявили ЧС после схода грязевой лавины

Режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в одном из районов города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале. Ранее в Эльбрусском районе сошел селевой поток и повредил мост на федеральной трассе, сообщало региональное МЧС.

В сообщении администрации Тырныауза говорится, что «в районе объявлен режим ЧС». Власти попросили местных жителей не паниковать и «не выезжать без острой необходимости».

Сель сошел по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу. Селепропускной лоток — это сооружение, которое направляет грязевые потоки в обход населенных пунктов и тому подобного. В этот раз сель вышел за пределы лотка и ударил по мосту, который располагался на трассе «Прохладный-Баксан-Эльбрус». В МЧС сообщили о перекрытии движения в обоих направлениях на том участке автодороги, где была разрушена конструкция.

Сель — это внезапный и стремительный поток, состоящий из воды и смеси обломков горных пород, таких как камни, грязь и глина, который с большой скоростью движется по руслам горных рек и лощинам.

Ранее телеграм-канал Mash Gor опубликовал кадры, на которых видны волны мутной жидкости, несущиеся вперед. Паблик уточнил, что грязевой поток сошел после сильных дождей. Кроме того, телеграм-канал выложил фото, на которых запечатлен поврежденный мост.

О сильных дождях и граде в Кабардино-Балкарии сообщало ранее МЧС.