Воронеж накрыл сильный ливень. Видео

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Сильный ливень накрыл Воронеж в воскресенье, сообщает портал «Воронежские новости».

В отдельных районах города дождь привел к подтоплениям, по нескольким адресам ведутся работы по откачке воды. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, упавших деревьев в городе нет.

Как пишет издание, локальные подтопления образовываются на дорогах и тротуарах города из-за неоднородности рельефа. Городские власти непрерывно ведут мониторинг и очищают ливневые канализации.

По данным Гидрометцентра России, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности, до 06:00 мск 21 июля прогнозируется сильный дождь, до 06:00 мск 22 июля — грозы.