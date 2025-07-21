В Харькове и Днепре раздались взрывы
Пять взрывов прогремело в Харькове, никто не пострадал, сообщает мэр города Игорь Терехов. По его данным, все взрывы раздались в Киевском районе, после них также возник большой пожар.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет о семи взрывах.
Корреспонденты телерадиокомпании «Суспiльне» передают также о взрывах в Днепре. О них пишет и «РБК-Украина».
Ранее взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко писал о работе сил противовоздушной обороны.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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