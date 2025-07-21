В Харькове и Днепре раздались взрывы

Пять взрывов прогремело в Харькове, никто не пострадал, сообщает мэр города Игорь Терехов. По его данным, все взрывы раздались в Киевском районе, после них также возник большой пожар.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет о семи взрывах.

Корреспонденты телерадиокомпании «Суспiльне» передают также о взрывах в Днепре. О них пишет и «РБК-Украина».

Ранее взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко писал о работе сил противовоздушной обороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.