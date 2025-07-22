Два российских аэропорта временно ограничили полеты
В аэропорту Самары — Курумоч — ограничили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Такие меры приняты ради безопасности пролетов, отметил Кореняко. Полеты приостановили и в аэропорту Калуги — Грабцево, уточнили в федеральной авиационной службе.
Ранее ночью 22 июля в Самарской и Калужской областях объявили угрозу атаки БПЛА, сообщило МЧС в своем приложении. Тревогу объявили и в Тульской области, уточняет губернатор Дмитрий Миляев.
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