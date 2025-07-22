 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Два российских аэропорта временно ограничили полеты

Аэропорты Самары и Калуги временно ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Самары — Курумоч — ограничили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Такие меры приняты ради безопасности пролетов, отметил Кореняко. Полеты приостановили и в аэропорту Калуги — Грабцево, уточнили в федеральной авиационной службе.

В аэропорту Саратова ограничили полеты
Политика

Ранее ночью 22 июля в Самарской и Калужской областях объявили угрозу атаки БПЛА, сообщило МЧС в своем приложении. Тревогу объявили и в Тульской области, уточняет губернатор Дмитрий Миляев.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Самарская область приостановка полетов БПЛА
Материалы по теме
В Самарской области создали точки бесплатного Wi-Fi на фоне ограничений
Политика
В Самарской области из-за дронов временно отключили мобильный интернет
Политика
В аэропорту Самары приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:15
В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки» Политика, 02:11
Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе Политика, 01:46
Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины Политика, 01:37
Зеленский заявил о планах разрушить логистику России дальнобойным ударом Политика, 00:56
Военные перехватили 25 дронов ВСУ над Россией за шесть часов Политика, 00:29
В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6% Политика, 00:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Юристы раскрыли, как избежать штрафа за опоздания на работу из-за ливня Общество, 00:11
Польша оценила, на сколько хватит нового крупнейшего месторождения нефти Экономика, 21 июл, 23:56
В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга Политика, 21 июл, 23:38
X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях Технологии и медиа, 21 июл, 23:32
Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США Политика, 21 июл, 23:29
SCMP оценила потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией Экономика, 21 июл, 23:25
В аэропорту Саратова ограничили полеты Политика, 21 июл, 23:24