Актриса Татьяна Егорова умерла после продолжительной болезни

Татьяна Егорова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла после продолжительной болезни, сообщил союз кинематографистов России на своем сайте.

Ей был 81 год. В сообщении не раскрыли ее диагноз и обстоятельства смерти.

«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора», — говорится в некрологе.

Егорова умерла 21 июля. Актриса родилась 8 января 1944 года в Москве. В 1966-м она окончила Театральное училище имени Щукина.

Актриса прославилась благодаря ролям в фильмах «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды двадцать лет спустя» и «Армавир». Фильмография Егоровой насчитывает более 30 картин.

Также она является автором книг «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью», «Русская роза» и еще более семи произведений.