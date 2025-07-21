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Актриса Татьяна Егорова умерла после продолжительной болезни

Татьяна Егорова
Татьяна Егорова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла после продолжительной болезни, сообщил союз кинематографистов России на своем сайте.

Ей был 81 год. В сообщении не раскрыли ее диагноз и обстоятельства смерти.

«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора», — говорится в некрологе.

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Егорова умерла 21 июля. Актриса родилась 8 января 1944 года в Москве. В 1966-м она окончила Театральное училище имени Щукина.

Актриса прославилась благодаря ролям в фильмах «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды двадцать лет спустя» и «Армавир». Фильмография Егоровой насчитывает более 30 картин.

Также она является автором книг «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью», «Русская роза» и еще более семи произведений.

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смерть актриса некролог писатель театр кино
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