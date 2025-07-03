Умерла звезда украинского сериала «Коли ми вдома» Татьяна Шелига
Советская и украинская актриса Татьяна Шелига, известная своей главной ролью в сериале «Коли ми вдома» («Когда мы дома»), ушла из жизни. Об этом сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена). Татьяне Шелиге было 76 лет.
«RIP (10.12.1948–3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже», — написала ее дочь.
Татьяна Шелига родилась в Киеве. Она не смогла с первого раза поступить в театральный университет и год проработала помощником режиссера в детской редакции украинского телевидения, после чего поехала поступать снова.
В 1972 году она окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ, затем уехала в Севастополь, где 24 года проработала в театре русской драмы. С 1995 по 2010 год была актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
Она выступала в спектаклях «Немного нежности» в роли Нанды, в «Бешенных деньгах» Островского — в образе благодетельницы, а в спектакле «Блоха в ухе» актриса сыграла мадам Ферайон Глумова.
Помимо работы в театре, Шелига также снималась в кино. Фильмография актрисы насчитывает более 50 работ. Среди ее последних образов — роль бабуси-соседки в украинском фильме «Ты меня не забудешь» в 2022 году и соседки Тамары в «Провинциале». Помимо украинских фильмов, актриса также принимала участие и в российских проектах. Так, в 2020 году она снялась в фильме «Чужие дети» в роли бабы Нины, в 2014 году в фильме «Поворот наоборот» она сыграла хозяйку караоке.
Актриса также известна благодаря главной роли пенсионерки Надежды Матвеевны Бакулиной в украинском сериале «Когда мы дома», который выходил в 2014–2018 годах.
В 2010 году Шелига была удостоена звания заслуженной артистки Украины.
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