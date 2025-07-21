Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» пройдут 21 июля

В понедельник, 21 июля, пройдут предварительные слушания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в отношении 19 исполнителей и соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

«Предварительные слушания по делу 19 фигурантов запланированы в военном суде на 21 июля», — рассказал собеседник.

Как уточнили ранее в суде, дело будет слушать коллегия из трех судей.

Дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило во 2-й Западный окружной военный суд 8 июля. Расследование дела в отношении 19 фигуранов Следственный комитет завершил 23 июня, оно длилось более года.

Кроме этого, продолжается следствие в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации. В деле фигурируют 11 статей Уголовного кодекса.

Теракт произошел 22 марта 2024 года во время подготовки к концерту группы «Пикник». Тогда вооруженные нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек. Ущерб от теракта оценили в 6 млрд руб.

По версии следствия, нападение организовали члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» по заказу Киева с целью дестабилизации ситуации в стране.