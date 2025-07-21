 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» пройдут 21 июля

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

В понедельник, 21 июля, пройдут предварительные слушания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в отношении 19 исполнителей и соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников процесса.

«Предварительные слушания по делу 19 фигурантов запланированы в военном суде на 21 июля», — рассказал собеседник.

Как уточнили ранее в суде, дело будет слушать коллегия из трех судей.

В суд поступило дело о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступило во 2-й Западный окружной военный суд 8 июля. Расследование дела в отношении 19 фигуранов Следственный комитет завершил 23 июня, оно длилось более года.

Кроме этого, продолжается следствие в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации. В деле фигурируют 11 статей Уголовного кодекса.

Теракт произошел 22 марта 2024 года во время подготовки к концерту группы «Пикник». Тогда вооруженные нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Погибли 149 человек, еще один числится пропавшим без вести, пострадали 609 человек. Ущерб от теракта оценили в 6 млрд руб.

По версии следствия, нападение организовали члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» по заказу Киева с целью дестабилизации ситуации в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
«Крокус Сити Холл» теракт слушания суд
Материалы по теме
В суд поступило дело о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Прокуратура объяснила «украинский след» в деле о теракте в «Крокусе»
Общество
Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Аэропорт Жуковский приостановил работу Политика, 00:37
Аэропорт Шереметьево возобновил работу Политика, 00:15
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» пройдут 21 июля Общество, 00:12
В июле и до конца года. Консенсус-прогноз РБК по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:10
Глава НПС назвал «золотую середину» первой в России ВСМ Москва-Петербург Бизнес, 00:07
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода Общество, 00:06
Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки превысило 30 Политика, 20 июл, 23:59
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией Политика, 20 июл, 23:57
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 20 июл, 23:48
Экс-советник Пентагона заявила о «демографической ошибке» в оценке России Политика, 20 июл, 23:31
Ибрагимов предрек роспуск азербайджанской диаспоры Подмосковья Общество, 20 июл, 23:29
В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты Политика, 20 июл, 23:09
МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters Общество, 20 июл, 22:44
«Рубин» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат» Спорт, 20 июл, 22:39