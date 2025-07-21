Покалеченная в Дубае модель Ковальчук рассказала детали нападения на нее

Избитая в Дубае модель Ковальчук рассказала о побеге, погоне и нападении на нее

Мария Ковальчук (Фото: ae3marylu / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинская модель Мария Ковальчук, которая получила множественные переломы, рассказала о предыстории нападения на нее: она была на вечеринке в отеле в Дубае, после которой ее преследовали двое мужчин. Об этом Ковальчук рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам модели, она находилась в ОАЭ и собиралась уехать в Таиланд, но опоздала на рейс и осталась в отеле. Там ее русскоязычный знакомый Артем пригласил остаться в номере в компании его друзей и позже всей компанией улететь в Таиланд на частном джете.

«Ребята были полутрезвые, они с вечеринки приехали. И в целом на протяжении суток все нормально проходило. Мы общались, обсуждали нашу поездку в Таиланд. Я даже позвонила маме, сказала, что все хорошо, ребята нормальные», — рассказала Ковальчук.

На следующий день двое мужчин — Артем и его друг Александр — поехали за алкоголем и устроили вечеринку в отеле. По словам модели, они начали вести себя агрессивно.

«Они пили очень крепкий алкоголь, вроде виски. Начали поддевать меня, мол, почему я не пью. Потом пошли какие-то агрессивные толчки, стали подшучивать: «Ты принадлежишь нам. Будем делать все, что хотим», — сказала девушка.

После этого мужчины начали запугивать Ковальчук и забрали ее личные вещи, включая паспорт. Девушка смогла сбежать из номера, когда двое мужчин были на балконе. Но как только они заметили уход модели, то последовали за ней.

Ковальчук укрылась в одном из соседних зданий. Когда мужчины догнали и нашли ее, то начали избивать.

«Я просто сидела на этаже и слышала голоса внизу, что они где-то рядом. В момент у меня просто память оборвало. Скорее всего, был удар по голове», — рассказала Ковальчук.

По словам модели, напавшие на нее могли сбросить ее из окна или избить. Пока она была в сознании, то успела попросить о помощи мимо проезжающую машину, которая остановилась и вызвала скорую с полицией.

Модель нашли в Дубае 19 марта с переломами рук, ног и позвоночника, она была полностью обездвижена и не могла говорить. Полиция Дубая сообщила, что девушка получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на строительную площадку и упала с высоты.

Haber İskelesi и The Sun писали, что Ковальчук — популярная на OnlyFans модель — попала на так называемую вечеринку Porta Potty с «неизвестными шейхами».

По данным «Эспрессо.Запад», модель прибыла в Дубай 15 февраля, она приняла участие в международной акции Boris for Peace, посвященной политологу Борису Кагарлицкому (Минюст России признал его иноагентом), которого в России осудили на пять лет по обвинению в «оправдании терроризма».