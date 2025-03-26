Полиция назвала новые подробности в деле искалеченной украинской модели

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Полиция Дубая опровергла сообщения о том, что украинскую модель Марию Ковальчук нашли после пропажи на окраине дороги. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские уточнили, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на строительную площадку и упала с высоты.

19 марта 20-летнюю модель нашли с переломами рук, ног и позвоночника, она была полностью обездвижена и не могла говорить. Родственники девушки предполагают, что Ковальчук похитили и несколько дней насиловали, после чего выбросили на обочину дороги.

По словам подруги Ковальчук, перед пропажей девушку видели на вечеринке в обществе молодых людей, которые сказали ей, что являются представителями модельного бизнеса.

Полиция заявила, что продолжает тесно сотрудничать с семьей, чтобы оказать Ковальчук необходимую помощь, но подчеркнула, что все доказательства и детали дела должны оставаться конфиденциальными на время расследования.

Правозащитная группа Detained in Dubai сообщила ранее, что девушку нашли на улице раненой и в подавленном состоянии. Телеграм-канал Shot также писал, что в деле Ковальчук появились новые свидетели. Они утверждают, что видели модель недалеко от закрытой стройки в неадекватном состоянии — она «ревела и истерила».

«Мы можем подтвердить, что инцидент произошел 12 марта. Свидетели на месте происшествия немедленно вызвали службы экстренной помощи, и пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу, где ей по-прежнему оказывается медицинская помощь», — заявили в полиции.

«В ОАЭ не редкость, когда женщин заманивают под ложным предлогом, а затем принуждают или даже заставляют совершать нежелательные сексуальные действия. Те, кто совершает такие злоупотребления, часто не сталкиваются с какими-либо последствиями, в то время как жертвы остаются в крайне уязвимом положении, часто подвергаясь угрозам ареста со стороны полиции или влиятельных лиц, если они попытаются сообщить о преступлении», — заявила генеральный директор Detained in Dubai Радха Стерлин.