Власти опровергли признание «Русской общины» экстремистской организацией

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Любые обвинения в адрес местных властей в признании деятельности «Русской общины» экстремистской являются ложными, заявили в администрации Троицкого муниципального района Челябинской области. Там отметили, что поводом для официального заявления стала распространяемая в соцсетях информация, «которая может вызвать беспокойство» среди жителей района.

«Сбор информации о деятельности сотрудников структурных подразделений в различных общественных организациях, включая «Русскую общину», осуществляется в строгом соответствии с законодательством и имеет исключительно внутренний характер», — пояснили муниципальные чиновники.

В администрации добавили, что это «делается для обеспечения прозрачности и предотвращения возможных конфликтов интересов между гражданами».

«Мы высоко ценим активность наших граждан и поддерживаем все инициативы, направленные на укрепление гражданского общества и развитие нашей территории», — подчеркнули там.

Ранее в телеграм-канале организации был размещен, как утверждают ее представители, скриншот протокола июньского заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму на территории Троицкого района.

Согласно документу, секретарь комиссии поручил руководителям структурных подразделений местной администрации «установить факты участия» подчиненных в «Русской общине», в том числе в ее чатах в соцсетях и мессенджерах.

Опираясь на этот документ, представители «Русской общины» сделали вывод, что чиновники решили объявить их организацию «вне закона».

«На своей комиссии с нарушением норм права они «вынесли решение», что «Русская община» якобы является нежелательной организацией экстремистского толка», — говорится в сообщении.

«Русская община» — организация, созданная «для объединения русских людей, возрождения русских традиций соборности, общинности, отстаивания законных прав и интересов государствообразующего народа». Организация известна тем, что пишет заявления в силовые структуры на мероприятия, которые, как они указывают, не соответствуют традиционным ценностям и недопустимы в период проведения военной операции на Украине.