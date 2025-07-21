 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Румынии заявили о пролете в небе страны украинских самолетов

Минобороны Румынии зафиксировало вторжение воздушных «объектов» с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Max Acronym / Shutterstock
Фото: Max Acronym / Shutterstock

В ночь на понедельник, 21 июля, румынские военные зафиксировали непреднамеренное вторжение в воздушное пространство страны нескольких украинских самолетов, сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии.

Там отметили, что перед этим примерно в 3:00 по местному времени радиолокационные системы заметили воздушные цели, которые двигались по разным траекториям полета в воздушном пространстве Украины к северу от границы с Румынией, в районе Марамуреш — Сучава. Всего насчитали 12 таких объектов.

«Четыре из них непреднамеренно вторглись на несколько минут в пространство нашей страны в районе Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Украинские власти объяснили, что рассредоточили свои военные самолеты с аэродромов на западе Украины после массированных ударов России, добавили в румынском военном ведомстве.

Новый президент Румынии назвал отправку войск на Украину неуместной
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

С румынской авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16 для проведения воздушной разведки. К ним позже присоединились два Eurofighter Typhoon ВВС Италии, вылетевшие с базы в Михаил-Когэлничану. После проведения разведки все самолеты вернулись на аэродромы.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что ночной инцидент не представлял угрозы для национальной безопасности.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по инфраструктуре военных аэродромов.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении военного ведомства России.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Военная операция на Украине Румыния Украина Минобороны Самолеты
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударе по украинским военным аэродромам и ТЦК
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении трех ЗРК Patriot на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Чемпионке Олимпиады запретили выступать под песню «Младший лейтенант» Спорт, 16:04
Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы Политика, 16:03
Дума подготовила запрет кормить животных возле многоквартирных домов Политика, 16:03
«Цифровая нефть». Зачем новая компания инвестирует $1,5 млрд в Ethereum Крипто, 16:02
АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску Lada Iskra в 2025 году Авто, 16:01
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку Политика, 15:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости к 2030 году Общество, 15:49
В аэропорту Еревана умер турист из России Общество, 15:46
В Новороссийске после взрыва газа в многоэтажке загорелись три квартиры Общество, 15:41
Мать экс-участника The Hatters рассказала детали его гибели Общество, 15:39
Посол России заявил об оторопи после отмены концерта Гергиева в Италии Политика, 15:39
Власти одобрили длинные кредитные каникулы для россиян с детьми Финансы, 15:36
WP сообщила о крупнейшем финансовом кризисе в ХАМАС за 40 лет Политика, 15:30