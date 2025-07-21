В Румынии заявили о пролете в небе страны украинских самолетов

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В ночь на понедельник, 21 июля, румынские военные зафиксировали непреднамеренное вторжение в воздушное пространство страны нескольких украинских самолетов, сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии.

Там отметили, что перед этим примерно в 3:00 по местному времени радиолокационные системы заметили воздушные цели, которые двигались по разным траекториям полета в воздушном пространстве Украины к северу от границы с Румынией, в районе Марамуреш — Сучава. Всего насчитали 12 таких объектов.

«Четыре из них непреднамеренно вторглись на несколько минут в пространство нашей страны в районе Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Украинские власти объяснили, что рассредоточили свои военные самолеты с аэродромов на западе Украины после массированных ударов России, добавили в румынском военном ведомстве.

С румынской авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16 для проведения воздушной разведки. К ним позже присоединились два Eurofighter Typhoon ВВС Италии, вылетевшие с базы в Михаил-Когэлничану. После проведения разведки все самолеты вернулись на аэродромы.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что ночной инцидент не представлял угрозы для национальной безопасности.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили о ночном ударе высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по инфраструктуре военных аэродромов.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении военного ведомства России.