С обеих сторон Крымского моста в очереди скопилось более 2 тыс. машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Очередь на подходах к Крымскому мосту к 13:00 мск достигла 2 тыс. машин, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Ожидание машин составляет около четырех часов.

Со стороны Керчи стоят еще 670 транспортных средств. Ожидание — более двух часов.

По состоянию на 10:00 мск 21 июля в очереди стояли более 1600 автомобилей, 1270 из них находились со стороны Тамани. Ожидание — более трех часов.

В прошлый понедельник, 14 июля, очередь на Крымский мост утром превысила 1,5 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани находилось 1180 автомобилей, со стороны Керчи собралось 310 транспортных средств.