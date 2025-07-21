С обеих сторон Крымского моста в очереди скопилось более 2 тыс. машин
Очередь на подходах к Крымскому мосту к 13:00 мск достигла 2 тыс. машин, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Ожидание машин составляет около четырех часов.
Со стороны Керчи стоят еще 670 транспортных средств. Ожидание — более двух часов.
По состоянию на 10:00 мск 21 июля в очереди стояли более 1600 автомобилей, 1270 из них находились со стороны Тамани. Ожидание — более трех часов.
В прошлый понедельник, 14 июля, очередь на Крымский мост утром превысила 1,5 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани находилось 1180 автомобилей, со стороны Керчи собралось 310 транспортных средств.
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