В Москве в больнице произошло задымление из-за неисправного прибора
В отделении реанимации больницы № 52 в Москве произошло задымление, сообщил столичный департамент здравоохранения в телеграм-канале.
Причиной задымления назвали неисправность облучателя-рециркулятора воздуха.
Ведомство сообщило, что сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб. В помещении на момент происшествия находились четыре пациента, которых перевели в другие отделения реанимации стационара.
Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Больница продолжает работать в штатном режиме.
В начале июля в московском метро произошло задымление в одном из вагонов состава на Калужско-Рижской линии. Поезд остановили на станции «Калужская» для проверки. Пострадавших в результате происшествия нет.
На южном участке Калужско-Рижской линии пришлось временно увеличить интервалы движения для проверки состава.
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