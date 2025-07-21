В Москве в больнице произошло задымление из-за неисправного прибора

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В отделении реанимации больницы № 52 в Москве произошло задымление, сообщил столичный департамент здравоохранения в телеграм-канале.

Причиной задымления назвали неисправность облучателя-рециркулятора воздуха.

Ведомство сообщило, что сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб. В помещении на момент происшествия находились четыре пациента, которых перевели в другие отделения реанимации стационара.

Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Больница продолжает работать в штатном режиме.

В начале июля в московском метро произошло задымление в одном из вагонов состава на Калужско-Рижской линии. Поезд остановили на станции «Калужская» для проверки. Пострадавших в результате происшествия нет.

На южном участке Калужско-Рижской линии пришлось временно увеличить интервалы движения для проверки состава.