Московское метро сообщило о небольшом задымлении вагона

Фото: Московский метрополитен Фото: Московский метрополитен

В Московском метро у одного из вагонов на Калужско-Рижской линии произошло задымление одного из элементов подвагонного оборудования. Об этом РБК сообщили в метро.

Поезд был остановлен на станции «Калужская» для проверки. «Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пострадавших нет», — сообщили в метро.

Ранее дептранс сообщал, что на «южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава». «Движение на Калужско-Рижской линии в графике», — сообщили РБК позднее в метро.

«Данный состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия», — сообщили в подземке.