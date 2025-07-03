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Московское метро сообщило о небольшом задымлении вагона

Фото: Московский метрополитен
Фото: Московский метрополитен
Фото: Московский метрополитен
Фото: Московский метрополитен
Фото: Московский метрополитен
Фото: Московский метрополитен

В Московском метро у одного из вагонов на Калужско-Рижской линии произошло задымление одного из элементов подвагонного оборудования. Об этом РБК сообщили в метро.

Поезд был остановлен на станции «Калужская» для проверки. «Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пострадавших нет», — сообщили в метро.

Ранее дептранс сообщал, что на «южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава». «Движение на Калужско-Рижской линии в графике», — сообщили РБК позднее в метро.

«Данный состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия», — сообщили в подземке.

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Авторы
Яна Баширова Яна Баширова
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