Московское метро сообщило о небольшом задымлении вагона
В Московском метро у одного из вагонов на Калужско-Рижской линии произошло задымление одного из элементов подвагонного оборудования. Об этом РБК сообщили в метро.
Поезд был остановлен на станции «Калужская» для проверки. «Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пострадавших нет», — сообщили в метро.
Ранее дептранс сообщал, что на «южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава». «Движение на Калужско-Рижской линии в графике», — сообщили РБК позднее в метро.
«Данный состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия», — сообщили в подземке.
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