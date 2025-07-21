КАМАЗ поставит технику для стройки ВСМ почти на ₽4 млрд

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нацпроектстрой закупит у КАМАЗа более 400 единиц спецтехники для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Интервью гендиректора Нацпроектстроя Алексея Крапивина читайте в подписке РБК.

Общая стоимость техники, предварительно, превышает 3,7 млрд руб. До конца 2025 года автопарк компаний Нацпроектстроя пополнят 149 самосвалов, более полусотни бетоносмесителей, а также топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы.

Техника будет использоваться на объектах при строительстве магистрали, в том числе в сложных природно-климатические условия на маршруте.

Как уточнил генеральный директор Нацпроектстроя Алексей Крапивин, к работам планируется привлечь порядка 40 тыс. специалистов.

ВСМ сообщением Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом после открытия магистрали составит около двух часов 15 минут вместо нынешних четырех. По информации Минтранса, билет на поезд, идущий по ВСМ, будет стоить порядка 8900 руб.

Подготовительные работы уже развернуты на всем протяжении будущей магистрали от Москвы до Петербурга, сообщил в интервью РБК Алексей Крапивин. «Сейчас мы активно работаем над оптимизацией технологических и проектных решений, чтобы обеспечить максимальную эффективность реализации проекта», — рассказывал он.

По словам Крапивина, на ВСМ поезда будут ездить не по железобетонным шпалам и балласту, а по железобетонным плитам — безбалластному верхнему строению пути. Технология, которая будет использована, ранее не применялась на стройках в России, говорил РБК собеседник.