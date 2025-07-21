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Общество ,  
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У Крымского моста скопились 1,5 тыс. автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидают 1590 автомобилей
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту по данным на 9:00 мск 21 июля ожидают 1590 автомобилей, из них в очереди со стороны Тамани — 1250. Об этом сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание около часа», — уточнили в инфоцентре.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Вечером 20 июля очередь на Крымский мост со стороны Тамани сократилась до 388 автомобилей. Днем проезда ожидали 993 машины.

По дням недели наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник, показал анализ ситуации на четвертой неделе июля предыдущего года. В 2024 году максимальное время ожидания на ручном досмотре составляло четыре часа.

Российский союз туриндустрии рекомендовал водителям выбирать альтернативные маршруты в обход пробок у Крымского моста, заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути.

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