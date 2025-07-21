У Крымского моста скопились 1,5 тыс. автомобилей
Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту по данным на 9:00 мск 21 июля ожидают 1590 автомобилей, из них в очереди со стороны Тамани — 1250. Об этом сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание около часа», — уточнили в инфоцентре.
Вечером 20 июля очередь на Крымский мост со стороны Тамани сократилась до 388 автомобилей. Днем проезда ожидали 993 машины.
По дням недели наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник, показал анализ ситуации на четвертой неделе июля предыдущего года. В 2024 году максимальное время ожидания на ручном досмотре составляло четыре часа.
Российский союз туриндустрии рекомендовал водителям выбирать альтернативные маршруты в обход пробок у Крымского моста, заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути.
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