У Крымского моста скопились 1,5 тыс. автомобилей

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту по данным на 9:00 мск 21 июля ожидают 1590 автомобилей, из них в очереди со стороны Тамани — 1250. Об этом сообщает Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание около часа», — уточнили в инфоцентре.

Вечером 20 июля очередь на Крымский мост со стороны Тамани сократилась до 388 автомобилей. Днем проезда ожидали 993 машины.

По дням недели наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник, показал анализ ситуации на четвертой неделе июля предыдущего года. В 2024 году максимальное время ожидания на ручном досмотре составляло четыре часа.

Российский союз туриндустрии рекомендовал водителям выбирать альтернативные маршруты в обход пробок у Крымского моста, заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути.