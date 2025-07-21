Мишустин напомнил о планах модернизировать 75 аэропортов к 2030 году

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К 2030 году в России по поручению президента намерены модернизировать 75 аэропортов по всей стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе осмотра комплекса международного аэропорта в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба правительства в телеграм-канале.



Говоря о значении развития авиаперевозок в стране, глава правительства отметил, что не так давно открыли новые аэропорты в Новокузнецке, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Минеральных Водах. Мишустин подчеркнул, что за последние 6 лет провели реконструкцию около 20 объектов аэродромной инфраструктуры. Такие же работы планируют в ближайшие 5 лет провести с еще более 20 такими объектами.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу повысить авиационную мобильность в России в 1,5 раза к 2030 году. По его поручению, планируется модернизировать не менее 75 аэропортов. На это из федерального бюджета направят около 250 млрд рублей.



Путин также поставил перед властями всех уровней задачу сделать авиаперелеты по России более доступными для граждан страны.