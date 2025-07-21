В Ростовской области задержали 26 поездов после падения обломков дронов
В связи с падением обломков беспилотников на железнодорожную станцию Каменоломни в Ростовской области задерживаются 26 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
На вокзале начался пожар, его тушил специальный поезд, уточнила пресс-служба.
«Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов», — говорится в сообщении.
Из-за этого поезда медленно проезжают через станцию Каменоломни. На СКЖД действует оперативный штаб.
О пожаре на вокзале в поселке Каменоломни (пригород Шахт) ранее написал губернатор региона Юрий Слюсарь. Из-за упавших обломков из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек. Тогда беспилотники сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
Также в Каменоломнях загорелся цветочный магазин, на место прибыли расчеты пожарно-спасательных служб, добавил тогда Слюсарь.
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