В Ивано-Франковске сообщили о повреждениях инфраструктуры
В городе Ивано-Франковске на западе Украины была повреждена инфраструктура трех сел, есть пострадавшие, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
«Повреждена инфраструктура трех населенных пунктов общины. По предварительным данным, в одном из сел есть пострадавшие в легкой степени тяжести», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме этого в районе Подол работает ПВО, а в Дарницком районе Киева есть один погибший, сообщает мэр города Виталий Кличко. В Соломенском районе горят склады.
Ранее Кличко писал о взрывах в Киеве, тогда же он сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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