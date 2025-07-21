В Ивано-Франковске сообщили о повреждениях инфраструктуры

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В городе Ивано-Франковске на западе Украины была повреждена инфраструктура трех сел, есть пострадавшие, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Повреждена инфраструктура трех населенных пунктов общины. По предварительным данным, в одном из сел есть пострадавшие в легкой степени тяжести», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого в районе Подол работает ПВО, а в Дарницком районе Киева есть один погибший, сообщает мэр города Виталий Кличко. В Соломенском районе горят склады.

Ранее Кличко писал о взрывах в Киеве, тогда же он сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.